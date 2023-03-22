民進黨桃園市議員今送上「無限膨脹的超徵稅額，張善政的50億多重宇宙不斷增生」，接續發言斥張善政團隊為了實踐選前政見大撒幣，擔憂寅吃卯糧，明年會排擠其他經費，也批張罔顧桃園建設與發展，漠視市民享用公共工程的權益。

張善政表示，中央分配超徵稅收50億元將優先用於市民所需政策，市府今年推動國中小免費營養午餐、五歲幼兒教育助學金、生育津貼、長者三節禮金、擴大肺癌篩檢計畫、代理教師全年聘期等項目，所需預算約為37億元，強調明年一定會將相關項目編列在公務預算內，並檢討部分較無效率的政策，不會因陸續推動新政策而排擠其他項目預算，桃園應有的建設也不會減少。

民進黨團表示，桃園獲中央111年度統籌分配稅額50億元，根據市府公文回函已指定用途項目包括老人三節禮金加碼、國中小免費營養午餐、幼兒園大班助學金、生育津貼加碼多1胎多1萬、擴大肺癌免費篩檢、代理教師全聘期等，幾乎都是選舉時提出的政見，已確定預計花費37億元。未來政策要持續將要編入市府年度預算，勢必會排擠其他經費，不然只剩舉債的方式。

議員楊家俍說，張善政團隊的所有政策，似乎都期待每年超徵稅額，已經把超徵稅額當成多重宇宙可以無限增加，另外，張善政提出要通盤檢討市府預算目前仍未說清楚，擔心將會壓縮到許多建設工程，直接影響市民享受公共建設權益。

議員黃家齊指出，張善政兌現營養午餐政策一年預算約15億元，由超徵稅額支出，明年持續編列預算時會壓縮其他教育預算。目前每餐費用訂定45元，應要審視菜色是否合理，用餐時間為40分鐘，要吃飯、刷牙、整隊下課對學生來說時間相對較趕，此外政策趕在開議前上線，未經議會討論實在太過倉促。

議員陳雅倫提到，超徵稅額已確定用在張善政的選舉政見，未來若沒有超徵稅額就會壓縮其他預算，難道市府要透過舉債來兌現政策，擔憂寅吃卯糧造成桃園財政黑洞，提高非法定福利支出甚至會影響到中央補助款，減少補助地方經費，來回的損失是雙倍，市府兌現市長的選舉承諾，卻是犧牲市民的權益。

議員鄭淑方表示，有些政見已透過超徵稅額支出，未來請市府注意預算的編列。此外，目前部分公共建設因還未編列追加預算造成停擺，也需優先納入編列，避免造成工程延宕。

民進黨團總召呂林小鳳說，當初民進黨團要求預算退回讓新市府團隊重新編列遭拒，超徵稅額至今使用完全沒有任何討論空間，市府又一直提到明年會編列預算，除非從中央再爭取到其他經費，不然只會排擠其他預算。

議員張曉昀質疑，市府推行幼兒園大班免費預計一年要花費約2億元，以超徵稅額支應是否為短期大撒幣政策？未來預算從何而來，走一步算一步的市府團隊，財務管理能力令人堪憂。另外，市長選前提出增加公幼名額，教育局下年度將增加6園33班共758人，去年全台公幼都有招生缺額問題，張善政明顯是選前支票大開，完全不知實際現況。

議員王珮毓指出，多項政見兌現經費都來自超徵稅額，福利政見30多億元佔8成，剩下不到20億元，還不包括1200月票的交通政見，張善政回覆將檢討沒效率的項目，但從財政來看，市府就是沒有長期的規畫。

議員李光達則提醒，外部審計單位曾發函前市府，非法定福利支出將會減少一般補助款，可能排擠中央補助地方，請市府團隊三思。