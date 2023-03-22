中市某咖啡店老闆娘在店內監控影像發現老闆老公與梁姓女客按摩、擁抱等曖昧畫面，崩潰質問，老公坦承與梁婚外情年餘，並多次在店內及對方住處嘿咻，闆娘崩潰氣到險流產，怒告梁求償，梁辯稱兩人嘿咻，但無男女之情。法官認定梁已侵犯配偶權，判賠精神撫慰金35萬元，可上訴。

老闆娘在2019年結婚，夫妻兩人在中市經營咖啡店，老闆娘指控，梁女在2019年11月起到咖啡店消費，自2021年3月至去年8月6日期間與老闆老公發生婚外情。

闆娘說，她去年8月間調閱開啡店內的監控影像，赫然發現去年7月17日至31日期間影像有老公按摩梁女及親吻等曖昧動作。

闆娘崩潰質問，老公坦稱自2021年5月起，與梁女在咖啡店及她住處以每2周1次頻率，發生多次性行為，並親手寫下道歉信。

闆娘控訴，她發現丈夫姦情時，正懷有次子，被氣到差點流產，到懷孕後期不但要吃安胎藥，還到身心科就診，承受精神痛苦。

梁女抗辯，是老闆主動要替她按摩，並藉機抱，她曾拒絕，但最後深陷其中做出錯誤決定，兩人雖多次嘿咻，但彼此無男女之情，男方未曾想放棄家庭、她也沒想破壞男方家庭。

法官認為，梁女與人夫發生多次性行為，已破壞原告家庭生活圓滿，且侵害配偶權時間不短，原告還因此患有急性壓力反應，並提出就醫紀錄及診斷證明，判處梁女賠償精神撫慰金35萬元。