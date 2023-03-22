開幕秀展出台灣設計師簡君嫄與漆藝工藝家王清霜所創作一系列獨特服裝。（張毓翎攝）

台北時裝週開幕秀結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀。（張毓翎攝）

副總統賴清德特別穿著由設計師周裕穎以畫家江賢二之畫作為靈感所設計的服飾出席。（張毓翎攝）

台北時裝週開幕秀展出由7位設計師與7位傳統藝師攜手創造出的70套服飾大作。（張毓翎攝）

文化部主辦的台北時裝週開幕秀，今年首度移師台南舉行，22日晚間在有「全台王爺總廟」之譽的南鯤鯓代天府登場，整場大秀以寺廟山門為展演背景，結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀，展演具有台灣特色的時尚大秀。賴清德特別穿著由設計師周裕穎以畫家江賢二之畫作為靈感所設計的服飾出席。

台北時裝週開幕秀展出由7位設計師與7位傳統藝師攜手創造出的70套服飾大作，文化部邀請台南超過百年歷史的安南區本淵寮朝興宮金獅陣，為此次時裝週揭開序幕，整場大秀以南鯤鯓代天府的山門為展演背景，配樂以傳統北管結合西洋古典樂、電子配樂，讓現場氣勢恢弘澎湃。

開幕秀由藝人黃子佼、陳明珠擔綱主持，金馬影后謝盈萱、金馬最佳男配角劉冠廷、國民姊夫Akira、新生代演員林思宇等演藝人員受邀出席看秀，副總統賴清德、文化部長史哲、台南市長黃偉哲等也共襄盛舉，現場星光熠熠，廟方也架設大螢幕實況轉播。

賴清德致詞時說，時裝周是國家進步跟生活藝術的櫥窗，這幾年台北時裝週著重跨域結合，2021年跨域視覺藝術、2022年跨域原住民、人間國寶元素，今年是跨域傳統藝陣和工藝，肯定文化部的用心。

賴清德提到，南鯤鯓代天府是國定古蹟，同時也是全球的王爺信仰中心，在這樣的場地融合傳統與現代元素，以最具代表性的南鯤鯓山門為背景，讓時尚設計師的作品能夠在舞台上面盡情發揮，令人驚豔。

史哲說，台北時裝週來台南開幕，開幕地點選在歷史悠久的廟宇，結合酬神、皮影戲、歌仔戲、建築彩繪等傳統工藝和藝陣，讓這些傳統藝術文化，透過時尚的力量發光發亮。