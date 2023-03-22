國科會今(22日)於新竹國賓大飯店舉行台灣半導體產學論壇，請來業界代表進行專題演講，聯發科資深副總陸國宏指出，台灣IC設計需要優質理工人才，卻受人才短缺衝擊，應分配教育資源，從高中著手，鼓勵性向符合的學生，包含女生往理工科發展，並引進優秀外籍人才，防止人才流失。國民黨立委鄭正鈐示警，半導體是台灣最重要護國神山產業，但國科會卻大刪半導體人才研發預算，中央想讓高科技產業徹底沉沒嗎？

陸國宏提到人才短缺問題時表示，台灣IC設計業創造5.2萬個高值人力就業機會，但需要高素質電子電機與資訊領域人才，如碩博士學歷就佔69％，比IC製造的52％、IC封測的19％還高。台灣不但少子化，理工畢業生比例下降，相較於歐美、大陸和南韓，台灣是理工STEM畢業生唯一負成長的區域，受到人才短缺影響，台灣IC設計居於全球第2，但離美國甚遠，而且大陸急起直追。應改善教育資源分配，加強培養人才，並引進外籍人才，同時避免廠商惡意來台挖腳，審視外商補貼政策避免不公平競爭，防止人才外流。

「國科會刪預算，護國神山不保？中央想讓台灣高科技產業，徹底沉沒嗎？」鄭正鈐在臉書發文強調，半導體是台灣最重要護國神山產業，但國科會卻大刪半導體人才研發預算！

鄭正鈐質疑，按工業局的統計，台灣各式產業對IC設計專業人才的需求量，約為3000~5000人；但除了智慧電子國家型科技計畫在2015年結束外，國研院半導體研究中心的軟硬體設備老舊、故障問題頻傳、大幅度影響教學等問題，如今國科會再大刪半導體人才研發預算，是真的想讓半導體人才直接斷層、消失嗎？

鄭正鈐指出，全球缺晶片、AI大幅度快速成長，半導體的需求與日俱增；但中央卻反其道而行，讓半導體教學軟、硬體陳舊過時、大砍教學預算，相關人才人數持續銳減。

「台灣的科技發展未來，也許真的不應該，再交到不懂執政、毫無願景的政黨手上了！」鄭正鈐疾呼：請大家一起救救台灣科技、半導體發展！讓專業的藍軍重返執政！