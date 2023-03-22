美國陸軍正在推動下一代小隊武器計劃 (NGSW)，這是一場子彈口徑增加的重大變革，子彈的規格將從現在的5.56公釐，增大到6.8公釐，以提升制敵力。現在這項計畫持續推進中，參與測驗的士兵回報武器的使用感受，目前收到的回饋都還不錯，可能在兩年內，美國士兵的槍支就會出現重大更換。

防衛部落格(Defense Blog)報導，去年4月，美國陸軍與德國西格紹爾公司(Sig Sauer)簽訂合約，生產下一代班用武器，分別是XM7自動步槍，與XM250班用機槍，他們使用6.8×51mm彈藥，以取代現役使用5.56×45mm子彈的 M4A1卡賓步槍與M249 班用機槍。

新一代班用機槍XM-250。(圖/美國陸軍)

2022年秋季，西格紹爾公司和美國陸軍士兵項目執行辦公室（Program Executive Office Soldier,PEO Soldier）在阿伯丁測試場(Aberdeen Proving Ground)進行了多次技術測試，除了射手對槍支的射擊手感、揹負感、攜帶感以外，也同時測試各種額外輔具，包括光學瞄具、手電筒、雷射標定等裝備。

PEO Soldier 已進行了 100 多次技術測試，發射超過150萬發6.8公釐子彈，並超過 20,000 小時的士兵測試。去年秋天，團隊與美國陸軍75遊騎兵團(75th Ranger Regiment)和國民警衛隊小隊進行XM7步槍和 XM250 班用機槍的操作測試，並聽取士兵的意見。

一名75遊騎兵團的士兵對XM7給了五星好評，他說：「這是我絕對會選擇的好槍。它很輕，操作順手，面對目標很容易處理。」

操作XM250的另一名士兵表示，「如果今天我今天上戰場，一定要帶上這把槍。我感覺到研究者對人體工學、後坐力感受都做足功課，比對現在的M249，XM-250要更為順手。」

接下來NGSW 將邁入生產資格測試 ( PQT )，於今年5月至7月開始，團隊會接到24把XM7步槍和 XM250機槍，會有更多的耐用度測試，以確定槍支持續操作的性能極限； PQT 之後，交由美國陸軍來進作戰環境測試，大約在2024年進行，以評估在自然環境、極端環境的表現。