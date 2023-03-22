野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，美國矽谷銀行倒閉事件加劇近期以來市場的震盪幅度，但以事件本身而言，主要是局部的流動性緊縮問題，變成系統性風險的機率較低。雖然部分投資人期待此一事件可能會使聯準會停止升息或在年底前降息，但事實上，聯準會現在的主要目標仍是抑制通膨，而且並不是通膨出現下滑即可，而是要能夠回到2％的長期目標。除非市場出現系統性的危機，否則在通膨明顯降溫之前，聯準會的態度仍是偏向鷹派。

今年以來不少資產出現反彈，但近期走勢較為波動，針對第二季，周文森認為，短期的雜音很多，而且不同時候或是不同的投資人對於經濟數據的解讀會有相反的情況，例如正面的看法是通膨已自高檔回落，聯準會升息腳步可望趨緩，但負面的想法則是通膨仍在高檔，聯準會將維持強硬的立場，恐導致美國經濟衰退。預期在第二季，這些雜音仍會反覆地出現，市場也會較為震盪。

因此，投資策略可以分為長期與短期兩部分，長期的策略是將眼光放遠、保持耐心，當市場短線波動時，逢低布局優質資產，這些標的雖然短線可能受到大環境影響而下跌，但良好的體質不僅能有較好的下檔支撐，當景氣回升、市場多頭時更能吸引資金進駐。至於短期的策略，則應以降低波動度為主，降低風險性資產比重，並採多元化的資產配置。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，去年全球從負利率環境急速升至高利率環境，面對這樣的轉變，不論是企業或是投資人都需要時間調適，目前市場仍舊處於調整期，因此，短期內股市缺乏向上的動能，持續震盪整理機會較高；中期而言，通膨與經濟走緩，而經濟走緩程度仍需觀察就業市場的表現；至於長期展望，當企業逐漸適應高利率環境且景氣循環常態化後，將帶來不錯的投資機會。因此，建議投資人專注在選擇具有長期競爭力的產業與企業。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，從數據來看，美國不動產租金在今年第一季迅速回落，預估第二季起，通膨將有機會下跌至5％以下，而聯準會升息已步入尾聲，預期終端利率應會落在5.5％。根據過去經驗，當聯準會停止升息，投資級公司債將明顯上揚，雖然聯準會可能還有2～3碼的升息空間，不過2022年投資級公司債因聯準會暴力式升息而大幅下跌，進場時點已浮現。此外，大陸經濟解封加上刺激政策，帶動大陸經濟自今年1月起增強，亞洲債市前景看好，可加以留意。