男團「Ozone」由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，他們即將在4月15、16日於北流舉辦首場大型售票個唱「One And Only」台北演唱會，目前團員們正在如火如荼籌備中。

在演唱會正式來臨前，Ozone預告即將推出演唱會限定曲〈Purple Days〉，並公布官方應援色為紫色，希望粉絲們用限定曲提前為演唱會「暖聲」， 更期待在演唱會上看見一片紫色燈海。

〈Purple Days〉是由全體團員共同創作，這也是六人首度一起寫歌，哲言補充說道：「這是我們一直都很想做的一件事，因為這次的演唱會，讓我們有機會可以把彼此的才華跟喜好融合在一起。」而〈Purple Days〉不僅講述團員們各自的築夢心境以及對粉絲的感謝，更巧妙地將出道EP《Unicorn》中四首歌名全部融入歌詞之中，作為送給粉絲的小彩蛋。

他們也透露這首歌非常洗腦，並喊話粉絲多聽歌曲：「先練熟這首歌，在演唱會陪我們一起大合唱。」佳辰開玩笑說：「唱這首歌只要學會三個字：O.A.O.就好！」