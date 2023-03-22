大聯盟退役名將坎塞柯（Jose Canseco）最近被他的女兒潔絲（Josie Canseco）重提他當年的荒唐事，坎塞柯屬於1980年代和90年代的球員，那時候沒像現在這般薪資爆炸，他生涯薪資收入約4500萬美元（新台幣13.7億元）也非常豐厚了，但是他賺多少就花多少，在2012年宣告破產。

今年26歲的潔絲在IG說：「大家都以為我從小養尊處優，因為我爸是坎塞柯，其實我家裡的錢在我6歲到7歲時就沒了，我一向靠我自己努力工作，不曾從家裡獲得支援，因為我們家已經破產了。」

潔絲一度窩在紐約的小公寓裡，每周賺不到100美元，她強調自己生在有名的家庭，她很感激，但是外界並不明白她過去受的苦，還以為她從小生活優渥。潔絲長大後身高175公分，身材很好而成為維多利亞秘密的內衣模特兒，身價也達到上百萬美元。

坎塞柯早年沒有幫上女兒的忙，而且還批評過她的男友，就是有名的網紅羅根保羅（Logan Paul），她因此不願和父親說話。後來潔絲和羅根保羅分手，今年2月被看見和父親一同出席名人壘球賽，父女關係似乎有好轉。

球員時期效力運動家9年，總計17年生涯，坎塞柯拿過1次美聯MVP、兩次美聯全壘打王、兩次世界大賽冠軍，但是後來爆出禁藥醜聞而無緣名人堂。坎塞柯實際上是古巴人，他的家族被允許移居美國，2012年破產的時候他的個人資產只剩2萬美元，負債超過百萬美元。