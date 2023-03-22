車賣掉就沒這個困擾！有男子在網上抱怨，他表示日前在路邊終於找到「一位難求」的停車位，豈料，卻發現全車舖滿爛果實，對此，他懷疑果實不是「風吹」自然掉落，於是致電1999，卻得到對方回覆「樹種生長良好」，讓他更加生氣嗆「請你們這些公務員來停停看好嗎？」；對此，網友全搖頭「你想表達要公務員把樹砍掉的意思嗎」、「應該取消停車格？」。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳多張照片，他表示好不容易找到一位難求的停車位，卻換來一肚子的氣，因為樹上爛果實掉落舖滿整輛愛車，懷疑果實不是「風吹」自然掉落，後來致電1999反應，卻得到對方的回答「樹種生長良好」，這一句話更讓他氣炸嗆「請你們這些公務員來停停看好嗎？」。

貼文一出，網友全傻眼紛紛表示「所以，你的訴求是？」、「你沒看過全車鳥屎的嗎？」、「你要反應什麼？樹的確很健康啊」、「你想表達要公務員把樹砍掉的意思嗎」、「樹很好啊，

他是原生的，你是外來的，有什麼問題？」、「應該取消停車格？」、「要不然停車位塗銷好不好」、「你把車開到樹上面停，就不用擔心果實掉下來啦」、「車賣掉就沒這個困擾了」。