女星張榕容是台法混血，外貌精緻動人，在電影《妖貓傳》中飾演一代美人楊貴妃，將溫柔嫻靜的氣質發揮得淋漓盡致，被許多人視為女神，並憑借該角色獲得華鼎獎最佳女配角獎；她時常透過社群平台分享生活，近日她宣布「我也清大畢業了」，讓不少網友感到訝異。

張榕容今（22）日透過Instagram限時動態分享照片，照片中她穿著紫色畢業袍，笑容燦爛與其他人一起合照，並寫下「我也清大畢業了」，消息一出令不少人訝異，因為此前並沒有傳出張榕容去清華大學讀書的消息，仔細一看其他畢業學生居然有劉品言、李李仁、王子、鄭元暢等人，往後看才知道原來是實境節目《社長之路》的錄製，真相讓人哭笑不得。

張榕容分享穿畢業袍照片，寫下「我也清大畢業了」。（圖／張榕容Instagram）

公路實境節目《社長之路》主要嘉賓有李李仁、劉品言、鄭元暢，節目主打行動商店，將深入台灣各地、與人接觸，鄭元暢透露行動商店會賣吃的，至於有收視壓力嗎，李李仁笑說：「先把業績壓力解決了，再想收視的壓力。」節目預計會在5月與觀眾見面。

張榕容前陣子透露起床的時候驚覺不對勁，發現自己的臉「腫成奪魂鋸的面具」，嚇得她直衝皮膚科緊張地跟醫師說：「我本來真的不是長這樣」，醫師溫柔回應：「張小姐，我知道妳本來長怎樣，妳就是過敏」，並讓她先吃藥治療，如果有需要再打針。張榕容也發出當下拍攝的照片，她眼眶周圍腫一圈，完全看不出來先前精緻漂亮的樣子，讓她直呼：「原來鐘樓怪人是大過敏，眼睛才會垂下來」。而經過休養後她已經好很多，近照還是非常漂亮。