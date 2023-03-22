特別加碼合庫台灣Pay（信用卡）掃碼繳牌照稅還可享三重優惠，第一重優惠：不限金額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元）；第二重優惠：於合庫APP登錄享3、5、6期0％利率；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。使用合庫台灣Pay繳牌照稅最高可拿400元（信用卡現金抵用券及帳戶/金融卡紅利點數各限量前10,000筆，共計20,000筆），讓民眾輕鬆繳稅。

合作金庫銀行為了讓更多的用戶體驗便利、省時的行動支付服務又能紓解繳稅壓力推出繳稅優惠活動，無論是合作金庫銀行的老客戶，還是新用戶，掃碼繳納牌照稅就可以輕鬆享有高額紅利點數回饋及超商現金抵用券，未來合作金庫銀行也會持續推出更多行動支付的優惠活動。

合作金庫銀行提醒，務必於牌照稅開徵期間內完成繳納，避免不必要的滯納金及手續費。