饒舌歌手「壞痞兔」Bad Bunny日前才遭爆與美國新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）在眾目睽睽下熱情擁吻，疑似「交往中」。近期被外媒爆出遭前女友起訴未經許可在兩首歌曲中使用她的聲音，並向其求償 $4,000 萬美元(約新台幣12億元)。

綜合《每日郵報》等外媒報導，壞痞兔遭其前女友Carliz De La Cruz Hernández起訴他未經許可使用她的聲音，聲稱自己是壞痞兔在 2017 年推出的歌曲《Pa Ti》，以及 2022 年格萊美獲獎專輯《Un Verano Sin Ti》歌曲《Dos Mil 16》中部分片段的聲音主人，並指出那些內容是自己在2015年時給他的錄音音檔，且事後當壞痞兔的工作人員曾想和她買下聲音版權，但她拒絕後聲音卻仍被用在商業用途。

Bad Bunny: Why did his girlfriend ‘Carlize’ file case against singer—rapper ‘Bunny’? https://t.co/VS5sgCIddd — Newsy Orbits (@NewsyOrbits) March 22, 2023

此外，壞痞兔前女友委任的律師也指出，她因為時常在各大音樂、社群平台聽到歌詞中，關於「Bad Bunny, baby.」字句的評論，日後該「聲音」還有可能在未來收錄的更多作品中，使她不堪其擾，憤而提告並求償約新台幣12億元的賠償金。不過截至目前，壞痞兔及其經紀人皆未對此消息做出回應。

事實上，壞痞兔及其前女友曾於2016 年 1 月 1 日訂婚，並計畫於該年7月結婚，豈料卻以分手收場。而壞痞兔更被拍到與超模約會的畫面，更當眾擁吻，行徑引發網友熱議。