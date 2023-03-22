騰訊主席馬化騰表示，集團去年進行的「降本增效」效果不錯，今年需要繼續堅持，公司業務聚集優勢領域，下一步仍需要「減脂增肌」，將人員、力量投入到新的、有效的發展領域，而非進行紅海競爭或消耗戰。

騰訊總裁劉熾平則表示，「降本增效」將會是騰訊持續的主旋律，但會更強調「增效」。騰訊去年組織優化已大致完成，令業務更聚焦，組織更扁平，今年現有業務仍有進一步提效空間，並把握視頻號、國際遊戲、人工智慧（AI）等機遇。

香港經濟日報報導，根據財報內容，騰訊2022年第四季增值服務業務收入約704.17億元，年減2％，其中大陸遊戲營收年減6％至279億元，國際遊戲收入年增5％至139億元。

騰訊表示，2022年大陸政府下令大幅減少未成年人遊戲時間長度，但手遊「王者榮耀」第四季恢復日活躍帳戶數（DAU）按年增長，並在2023年春節假期中取得新高。騰訊透露，今年2月已推出「黎明覺醒：生機」，開拓了生存開放世界建造類遊戲的市場。