為了讓更多國人瞭解行政院農委會「政策性農業專案貸款」的額度、利率、期限及專案內容等相關優惠措施，農業金庫將於3月25日到4月28日於桃園市新屋區農會、屏東縣高樹鄉農會、嘉義縣新港鄉農會、臺南市柳營區農會、南投縣名間鄉農會、苗栗縣苑裡鎮農會及花蓮縣玉溪地區農會，舉辦7場次說明會，歡迎有資金需求者(含企業戶)踴躍報名參加。

現行「政策性農業專案貸款」有「青壯年農民從農貸款」；為推動2050淨零目標的「農業節能減碳貸款」；購置農機的「農機貸款」；蓋溫網室的「輔導農糧業經營貸款」；架設屋頂型綠能或升級設施的「輔導漁業經營貸款」；改善生產環境、架設屋頂綠能的「提升畜禽產業經營貸款」及「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」等18項。

金管會綠色金融行動方案3.0鼓勵金融機構辦理永續發展領域的融資，農業金庫董事長吳明敏表示，希望藉由政策性農業專案貸款說明會，讓更多農漁民及農企業取得所需資金，發展綠色能源與農業經營相結合的生產模式，鼓勵朝向永續經營發展。

特別是「青壯年農民從農貸款」，至2023年2月底，已有17,533位青壯年受惠，貸放金額234億元。一般青農最高貸款額度500萬元，首次辦理或辦理本貸款未滿1年者300萬元；專案輔導青農最高貸款額度則為1,000萬元，以上皆享有5年貸款免息。

欲參加說明會者，可在各場次說明會前，以傳真或打電話向農業金庫各營業單位報名，依報名順序，額滿為止。

目前已有資金需求者，亦可洽服務專線：全國農業金庫0972-590-951、農業信用保證基金0963-619-301、行政院農業委員會農業金融局0933-239-983，也可就近向全國農業金庫各營業單位或農漁會信用部提出申請。