經濟部與信保基金22日舉辦「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，華南銀行再次獲「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」等獎項，由華南銀行總經理黃俊智代表領獎。黃俊智表示，華南銀行對於扶植中小企業融資業務向來不遺餘力，自2020年起已連續三年獲頒金管會「辦理新創重點產業放款績優銀行」及「辦理中小企業放款績優銀行」等獎項，績效獲得主管機關肯定。今年仍持續以「提升中小企業業務比重」為企金業務營運主軸。華南銀行表示，近幾年受疫情蔓延、通膨及國內、外升息等不利因素影響，中小企業經營環境持續面臨嚴峻挑戰，華南銀行始終致力於協助中小企業挺過難關，面對後疫情時代，華南銀行仍持續響應政府疫後振興政策，以優惠授信條件提供中小企業、微型企業取得在疫後穩定經營及轉型發展所需資金。華南銀行積極拓展各項企金業務，並因應國際ESG淨零轉型趨勢，已簽署加入赤道原則，推出「綠色融資優惠專案貸款」及「永續績效連結授信優惠專案」，以實際行動擴大對再生能源、循環經濟等綠色產業的投融資支持，並引導企業逐步朝低碳轉型及ESG永續發展，透過金融影響力與客戶共創雙贏，善盡企業社會責任。此外，為擴大金融科技運用層面，並以客戶體驗為中心，華南銀行優化數位通路平台，推出「華銀行動企業+」APP，讓中小企業戶可不受時間、地點限制下，隨時享有全方位、高品質且高效率的優質數位金融服務。華南銀行持續秉持著信賴、熱誠、創新的經營理念，期望成為中小企業的最佳夥伴。