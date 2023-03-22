合庫銀行力挺中小企業，獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「綠色授信推動獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」及「協處企業獎」三大肯定。合庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為持續及強化提供中小企業需要的最佳融資服務，積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制，辦理中小企業融資績效卓越。去年合庫銀行對中小企業放款金額大幅成長，截至去年12月底中小企業放款餘額8,294億元、戶數70,924戶，較前年底金額增加53億元、戶數增加2,631戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。自2020年起全球經濟受新冠肺炎疫情影響，中小企業面臨劇烈衝擊，合庫銀行秉持「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的理念，善用最多國內營業據點優勢，內部凝聚共識團結合作、共體時艱，並搭配中小信用基金保證機制，積極協助受疫情影響的企業獲得紓困資金。另因應中美貿易戰，臺商轉移生產基地回臺投資，帶動中小企業大幅擴充產能，在興建廠房及購置機器設備部分，亦善用中小信保基金推出的各項保證專案以彌補其擔保率不足，獲中小信保基金頒發三大獎項予以肯定。合庫銀行以穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，同時積極辦理各項政策性融資，「六大核心重點產業」政策，去年12月底放款餘額達5,629億元，服務新創重點產業業者逾1萬戶，市占率第二。另外，合庫銀行執行綠色(永續)金融，配合政府的2050年淨零路徑為目標，提出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策的優惠專案貸款，包含打造零碳能源系統的再生能源發電設備貸款(包含太陽光電發電設備貸款及生質能發電設備貸款)、提升能源系統韌性的儲能設備貸款、輔助「產業轉型」的ESG機器設備貸款、鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等。合庫銀行為深耕在地客戶，於今年持續於全國各地舉辦6場「企業巡迴名人講座」，並以企業當下最關注的熱門話題「通膨壓力及疫後經濟之轉型」為主題，剖析如何面對全球性通膨及經濟結構轉變的熱潮。展望今年，合庫銀行仍將力挺中小企業，提供各項專業融資服務，協助企業轉型，提升產業競爭力，以善盡企業社會責任，與客戶一同邁向永續發展未來。