日本「牛郎界帝王」羅蘭(Roland)五官帥氣、交際手腕高明，曾一夜創下6千萬日圓(約1365萬新台幣)營業額，今年初他旋風來台籌備線上課程，掀起一陣轟動，時隔多月，沒想到近日有網友在臉書社團《路上觀察學院》發文聲稱在台北街頭目睹本尊，興奮說道：「羅蘭好壯」，結果真相曝光後，讓大批網友全笑翻。

原PO在《路上觀察學院》貼出照片，可見台北西門町的一棟高樓外牆，驚見一名頂著金髮、戴墨鏡並踩著黑高跟鞋的女子，打扮與羅蘭非常神似，更引人注意的是，女子身穿黑色高衩泳裝，露出緊實的大腿曲線跟纖細蠻腰，但她的真實身分是美國歌星麥莉希拉(Miley Cyrus)，吸引上萬網友點讚，留言寫下：「你讓我迷惑了1分鐘，害我想說他真聰明，怕台灣人不懂，特地穿女裝，反串吸引思考」、「難怪他上次來台灣特地去西門町一趟～原來是場勘」、「完全沒懷疑，還自我反省太久沒更新他的近況」、「羅蘭本來就很壯，不過真的很像他」、「靠北，我還真以為羅蘭，放大看更像。」

入行公關界多年的羅蘭，過去說過自信爆棚的金句：「世界上只有2種男人，我，和除了我以外的男人」，如今果真紅到海外粉絲都知道他的名號，今年1月羅蘭來台展開4天3夜的行程，還不忘撩妹說：「想遇到可愛的台灣女生」，更說道：「我想永遠留在台灣，有一天我會在台灣買房子」，同時展開夜市行程，到處吃香喝辣，還跟偶遇他的民眾揮手致意，親民作風讓粉絲們相當著迷。