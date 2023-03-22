中央流行疫情指揮中心日前宣布，自20日起新冠肺炎輕症免隔離、免通報，而今（22日）確診數也出現「大跳水」的情況，本土最新通報新增中重症為119例。對此，重症胸腔科醫師蘇一峰觀察，今日門診的3名感冒患者都沒有主動提及Covid-19的情況，且「門診肺炎的比例比平常高一倍」，台灣恐怕將進入「大黑數時代」。

蘇一峰今（22日）在個人臉書發文表示，門診來了3名感冒患者，完全沒有人主動提到Covid-19，追問後才發現，其中2名一起來看診的患者剛從國外返台，4、5天前篩檢還呈現陽性；而另名患者雖尚未篩檢，但照完X光後顯示有明顯肺炎的情況，其家人目前也因陽性肺炎住院隔離。

文末，蘇一峰特地標註了「#大黑數時代」，並在留言串當中無奈地說，「今天門診肺炎的比例比平常高一倍，可能只是個案吧」、「現在篩檢陽性的都直接來看診了…根本沒有在理你指揮中心的呼籲」。另外，有其他醫師回應：「4、5天前篩檢是陽性…基本做人道理應該要主動講吧？」蘇一峰則回應：「真的有點太壞」。

蘇一峰觀察，今（22日）門診肺炎的比例比平常還要高一倍，無奈地說：「可能只是個案」。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

貼文曝光後，其他網友紛紛留言，「外面已經開始有人不戴口罩四處走了」、「陽性看診，真扯！」、「指揮中心現在的態度就是很明顯，要當感冒看了啦」、「隔離不能上班可是會窮死的」、「這就是政府要的呀，反正大家不通報，確診的數字就很漂亮」。