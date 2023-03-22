掃蕩黑幫軍火庫現場，起出步槍以及各式彈藥，數量不少。(李奇叡翻攝)

桃園市龜山分局近日掃蕩黑幫軍火庫時，驚見一把疑為T65K2的槍枝以及大批子彈，該槍枝上頭列有序號422064，國防部隨即編組專案小組調查並全面清點。據了解，軍方根據序號向上追查，緊急清點後確認所有的T65K2都還在。

據悉，現場不只起出疑為T65K2的步槍以及5.56公厘彈藥，還有3.8吋手槍彈、45手槍彈、穿甲彈、煙霧彈、訓練用手榴彈，甚至還有疑為81迫砲彈的彈藥，數量不少。

有熟知軍械的人士認為，疑為T65K2的步槍上的字樣有異，且過於新穎，有機率是改造槍枝。據了解，該序號是在嘉義的新訓旅，該旅全面清查後確認所有T65K2都還在。

國防部今(22日)回應，針對警方查獲械彈乙批，已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。稍早再指出，已擇派專業人員協助檢警勘驗該批械彈，後續將視整體調查結果，適時對外說明。