周三歐洲股市普遍小漲，倫敦富時（FTSE）指數因英國通膨升幅超出預期而開低。MSCI亞太指數（日本除外）上漲1.3％，日經225指數在銀行股反攻拉抬下收漲近2％。

儘管銀行危機暫歇，但Fed本周集會決策動向不明，究竟是以馴服通膨為重，還是先維持市場穩定，不確定性影響投資人信心，周三標普500指數及那斯達克指數期貨走跌。

目前利率期貨報價顯示，Fed在台北時間周四凌晨宣布決策聲明，有86％機率升息1碼，短期聯邦基金利率調高到4.75％-5％區間，2周前市場還押注2碼，其餘預期Fed暫停升息按兵不動。

美國銀行（Bank of America）首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）指出：「從總體經濟數據來看，持續緊縮貨幣有其正當性，但Fed又須說明它如何雙管齊下。」賈潘的言下之意是，Fed一方面要打通膨，另一方面又要平息中型銀行存款擠兌的恐慌。

Fed發表最新政策聲明的同時，料會公布經濟展望及預告未來升息路徑，但有經濟學家指出，環境瀰漫不確定性下，很難做這些預測。

在矽谷銀行和標誌銀行接連倒閉後，美國財政部等監管機關出手，全額保障兩家銀行的存款，Fed也祭出緊急貸款計畫，對銀行注入流動性。

葉倫21日向美國銀行家協會（ABA）致辭時表示，「為全面保護美國銀行系統，我們做了必要的干預。萬一再有小型機構爆發存款擠兌且有擴散風險，我們承諾也會採取類似行動。」

這位前Fed主席說：「局勢已穩定下來，美國銀行體系依舊健全。Fed的機制和貼現窗口貸款正按計畫提供銀行系統流動性，地區銀行的總存款流出量已見穩定。」