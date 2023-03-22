桃園市議員黃敬平22日完成國民黨立委初選登記，將挑戰現任立委呂玉玲選區。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市黨部今起一連三天受理3、4、5選區立委初選登記，3個選區都是藍營現任立委，分別是中壢魯明哲、桃園萬美玲和平鎮龍潭呂玉玲，其中第5選區現任黨籍議員黃敬平、舒翠玲，首日上午完成參選登記，要挑戰現任立委呂玉玲，將重演4年前戲碼，再次較量。

搶得頭香的黃敬平說，自己已擔任三屆市議員，憑藉過去記者時的專業，受到在地鄉親的支持，鼓勵他更上層樓選立委，他認為現今修法怠惰，行政院重大政策遲滯不前、立院的各種虛耗以及空轉，希望未來到立法院後能夠為民發聲，推動更符合人民期待的法案，並將地方的聲音帶進立法院，想辦法替經濟民生治安環境提出解方，爭取預算、公共建設。

舒翠玲則說，擔任議員服務公職近30年，看見許多和人民切身相關的事情都牽扯到法律層面，當中包括修法，她責無旁貸也是使命，希望進入立法院把這些年發現和中央相關的問題，在立法院修法和檢討改進，為所有鄉親百姓訂定更好的政策，做更好的的服務。