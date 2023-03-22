瑞信被收購方案中，將價值160億瑞郎額外一級資本（AT1）債券註銷，令債券持有人的血本無歸，引起市場爭論。香港金管局表示，《金融機構（處置機制）條例》為香港的處置機制建立法律依據，條例下股東和債權人在處置程序中承擔損失有明確順序。

金管局指出，在處置程序中，金融機構所發行的資本票據持有人，包括核心股權資本、AT1、二級資本票據，應預期按照清盤情景所享有的優先次序處理，因此，股東會首先承擔損失，其後是AT1和二級資本票據的持有人。