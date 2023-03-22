北市一名女子阿佩（化名）與人夫不倫戀遭抓包，反而大膽傳訊威脅正在醫院安胎的元配，挑釁稱，「侵害配偶權幾十萬賠一賠就好了」、「你老公我玩一玩還給你」等語，讓元配氣炸控告阿佩索賠。台北地院審結，判阿佩須賠償元配15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫於2018年間結婚，但女子阿佩明知她丈夫已婚，仍於2022年2月至7月間多度與對方前往汽車旅館發生性行為，甚至在她懷孕期間，傳訊恐嚇她，內容包括，「侵害配偶權幾十萬賠一賠就好了」、「你老公我玩一玩還給你」等語，讓她承受巨大精神痛苦，故依法向小佩求償共計100萬元。

對此，阿佩辯稱，她於2022年3月間與男方重逢，當時男方稱自己單身主動追求他，同年7月間，男方向他道歉，稱妻子懷孕，他需要回歸家庭，她才知道自己受騙，認為並無意侵害配偶權，她是受男方刺激，才情緒失控用激烈言詞回應，她所受到的傷害也不亞於元配，希望法官能一併考量。

台北地院審理時，法官認為阿佩的確持續傳訊息恐嚇元配，影響元配身體健康，元配求償有據，酌情後判阿佩須賠償15萬元為適當。可上訴。