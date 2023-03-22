疫情加速消費者減少使用現金付款，電子支付已成為許多人慣用的付款工具，但過去商店如果要收信用卡必須負擔刷卡機及線路等費用支出，部分商店因為不願意花太多的成本或受限只能在定點使用，無法滿足有移動的需求故採用意願不高，但現在已經不用這麼麻煩了，聯卡中心利用近距離無線通訊（Near-Field Communication，NFC）技術推出手機感應收款服務，商店只要在具備NFC通訊功能的Android手機上啟用收款APP，就能開始刷卡。

聯卡中心指出，有別於同業採用與國外支付服務系統廠商合作的現成方案，為了讓這項服務有更多的擴充應用並期許未來能提供予會員機構共用，本次創新服務採自行建置，在歷經兩年規劃啟動專屬APP、系統開發及串接調整，同時為確保符合產業的安全標準，依PCI CPoC（Contactless Payment on COTS）驗證規範及國際卡組織規格開發，改變傳統上商店需額外安裝刷卡機才能受理支付服務，有助以較低成本達到數位轉型及擴展客源。

此項服務跟傳統端末機支付模式一樣，提供安全可靠的配套系統以保護持卡人，交易過程均採安全加密傳輸，且不會儲存任何持卡人的卡號或交易訊息，商店和消費者在付款時均可放心。目前受理的卡別為Visa、Mastercard，下一階段將擴充AMEX、JCB等其他國際品牌信用卡及規劃導入現行聯卡中心各項加值應用業務，如：分期付款、紅利扣抵、刷卡優惠平台，期望藉由持續的功能優化，提供商家更完善的收款服務同時擴大使用的場域，並朝以平台角度提供會員機構使用，創造產業綜效。

聯卡中心表示，推動這項手機收款服務，目的就是讓商店可以用最簡單的方式就能隨時隨地輕鬆信用卡感應收款及解決移動產業的痛點，像是微型商店、桌邊點餐、展場、花車臨時櫃位、外送及到府服務等情境都非常適合利用這種收款方便的新穎服務，聯卡中心作為支付卡產業的一份子，將推廣行動支付到更多商店與應用場景，努力擴大支付產業受理市場規模，讓無現金交易更往前一步。