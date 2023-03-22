終於等到了！財委會排定29日審查權證避險降稅 22:092023/03/22 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據最新出爐的下周議程，國民黨立委、財政委員會召委羅明才暫排定下周三（29日）審查「證交稅條例」修正草案，將審議券商及公會爭取已久的權證避險降稅。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依行政院提出版本，將把權證避險交易稅率自現行千分之3降到千分之1，實施期間五年。 市場對此法案是否可在本會期三讀高度期待。 觀塘工業區工業港環評審查 環保人士告環保署結果出爐 提升租稅環境 財政部力拚「這6法」通關 菸害防制新法上路！旅客攜帶加熱菸入境 最高恐罰500萬 #權證避險 #審查 #降稅 #排定 #千分之 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡任期最後1年 最低工資法仍難產 04:102023/03/06 財經要聞 跟上拜登封殺華為！德國政府內部信流出：曝1慘烈後果 22:512023/03/17 財經 加熱菸未經審查上市就違法 業者須備13項文件送審 18:482023/03/22 生活 資安提案若未獲批准 傳TikTok擬與字節跳動分家 12:092023/03/15 國際 法國政府關鍵勝利 參議院提前表決通過年改法案 08:442023/03/12 國際 立法院應設特委會 審核大法官人選 04:102023/03/15 政治要聞 蔣萬安再放寬都更危老條件！這類住戶將受惠：時間省半年 11:322023/03/07 政治 就是不讓你看到！美國大規模監控新冠言論 驚悚內幕曝光 17:402023/03/18 國際 台北大巨蛋煙控測試未過 拚7月拿使照 04:102023/03/09 地方新聞 會計師查完帳矽谷銀行就爆雷 KPMG恐面臨審查 07:312023/03/14 財經 購買外傷用醫療物資規避審查？ 陳建仁：依法執行、接受國會監督 14:472023/03/18 政治 在野立委要陳耀祥請辭 迴避鏡電視審查 04:102023/03/16 政治要聞 權證降稅掛帥 財部推五法案 04:102023/03/15 產業特刊 再生醫療 擬納入商保、健保 04:102023/03/21 財經要聞 核一乾貯水保爭議 台電告贏新北市府 04:102023/03/17 社會新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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