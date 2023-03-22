臺灣銀行力行由上而下實踐永續目標，該行特別選定位於陽明山之行員訓練所，開啟臺銀植樹愛地球之永續旅程。臺灣銀行董事長呂桔誠特別率領高階主管共同參與，親手種下光蠟樹苗木，以種樹減碳行動積極響應政府「2050淨零排放」政策，且更藉此呼籲民眾關注環境議題，共同守護美麗的台灣環境。

科學家證實種樹是所有抗暖化的方法中，可緩解氣候變遷最有效的方式。臺灣銀行綠色森植行動，運用該行位於陽明山行員訓練所園區種植減碳能力高居第二、每公頃約可吸收345公噸二氧化碳(相當於一個人約30年的碳排放量)，且擁有保土、防風、成長快速及樹姿優美等優點的臺灣原生樹種光蠟樹，兼具園區觀賞價值與提升減碳之成效。

臺灣銀行專注於金融本業之餘，更致力於實踐聯合國永續發展目標，面對氣候變遷的衝擊，環境保護更是永續議題的重中之重，國際社會意識亦期待金融業一同負擔環境永續的責任。未來，該行將持續以SDGs永續指標，積極推動各項金融綠行動，為企業永續發展和環境保護做出更多貢獻，透過不斷地努力和實踐，與各界攜手共同朝向永續經營邁進，迎向永續發展的心價值。