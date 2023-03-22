在放款業務方面，高銀去年較前年同期減少61億元，係為提升資金運用效能，減少較低利率的政府貸款180億元，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入。為響應政府政策，高銀力挺青年創業成績斐然，占全國金融機構承作8.11％，占高雄市金融機構承作37％；並積極推動數位轉型，就學貸款的線上對保比率逾7成。

高銀去年獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構－協助區域發展獎；第二屆「Trust Award多元信託創新獎」的「最佳不動產管理信託創新獎」金獎；金融界奧斯卡「菁業獎－普惠金融推動獎」及蟬聯聯徵中心「金質獎」績優機構等，獲各界肯定。

高雄銀行整體表現相對穩健，包括資本適足率（BIS）12.36％、第一類資本比率（T1）10.86％、備抵呆帳覆蓋率提升至588.85％及逾放比率降至0.24％等，資產品質提升，資本適足性維持在一定水準。在信用評等方面，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-（twn）、短期信用評等F1+（twn）（代表最強信用品質），展望「穩定」。

高雄銀行總經理徐翠梅表示，將持續拓展放款及理財業務，強化中小企業信保案件、深耕聯貸及企業戶，提升放款動能，並提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。