在科思創創新的聚氨酯材料支持下，知名家具德國品牌優客（Hilker）在台上市其全球首款多功能不黃變AirFlow零度眠床墊系列，包括獨立筒彈簧床與泡棉床。

優客在其上市發表會中，與台灣科思創進一步地簽署了合作備忘錄，並由優客執行長恩斯特．優客（Ernst Hilker）與台灣科思創總經理溫凱登博士（Dr. Carsten Wildebrand）代表簽約。

恩斯特．優客表示，透過引入具備科思創最新Desmodur white技術的piSpring泡棉，有效的讓優客最新AirFlow零度眠床墊系列內的泡棉可以長期保持潔白，而piSpring泡棉特殊的柔軟彈性也顯著地提升床墊的舒適度。

重視台灣市場的優客此次特別選擇從台灣出發，上市我們全球首款具備這樣升級功能的AirFlow零度眠床墊系列，下一步即是將之推廣至亞太乃至全球的寢具市場。優客創立於西元1888年，在1906獲皇家頒發象徵家族地位及高品質工廠的徽章，在徽章的中間可以看到原始的傢俱生產工具及樹木環繞在標誌周圍，同時表現環保及精湛的工藝。

台灣科思創塗料、黏著劑事業處處長孫偉恩表示，我們很高興看到，科思創的Desmodur white能協助Hilker完成產品升級。為了提升產業的永續發展，科思創將進一步發展更加低碳環保的生物基脂肪族泡棉技術，使寢具用品在滿足客戶需求升級的同時，還能進一步提升產業的碳排新標杆。我們期待透過這次合作備忘錄的簽署，協助優客為其永續發展做出貢獻。

自1937年由科思創的拜耳博士（Dr. Otto Bayer）發明聚氨酯泡棉後，芳香族泡棉開始被廣泛的應用於寢具用品。2017年科思創進一步地開發出具備耐候不黃變、柔彈性平衡好的脂肪族聚氨酯泡棉脂Desmodur white，成功幫助寢具市場升級。在鴻來企業等泡棉及品牌廠商共同合作下，成功地將透過該泡棉技術做出的piSpring泡棉，應用於女性內衣、沐浴泡棉及包括床墊、枕頭、電動床等在內的寢具市場。

脂肪族聚氨酯piSpring泡棉可在寢具用品如床墊、薄墊、枕頭等產品中，提供非常多優越的性能，如動態微彈力特性，猶如具備無數個微小獨立筒彈簧一般，能使床墊達到動態釋壓效果、與360度彈性的柔軟支撐：具備對身體的高包覆性，但又不會因包覆定型而成為翻身的障礙。賦予床墊歷久彌新不黃變，且更符合人體工學的性能。