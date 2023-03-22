經濟部與信保基金22日共同舉辦「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，表揚金融機構及授信經理人積極運用信用保證機制對中小企業融資，兆豐銀行獲「信保金質獎─績優金融機構」，及二位經理人獲「信保金質獎-績優授信經理人」獎項，證明了兆豐銀行在支持中小企業發展方面的優異表現。

兆豐銀行過往以外匯及聯貸等業務見長，近年更善盡社會企業責任，在協助中小企業取得營運資金以升級轉型上不遺餘力，中小企業放款金額逐年突破新高，中小企業放款市占率更名列前五名，而且兆豐銀行一直致力於提供客戶滿意的金融產品和服務，特別是在協助微型企業及新創事業方面。

兆豐銀行於去年推出線上融資平台「小微EASY貸」，可透過線上傳送資料及試算融資額度，24小時服務不斷線，拉近了客戶與銀行之間的距離，今年1～2月新往來中小企業客戶線上申貸比重已達20％，相較去年度的10％大幅成長，更重要的是藉由數位化及流程的簡化，大幅縮短了核貸作業時間，可更及時的讓中小企業取得資金，使兆豐銀行稱職的扮演好金融中介者的角色，落實政府扶植中小企業的美意，促進中小企業穩健發展。

兆豐銀行因應市場趨勢積極拓展業務範圍，不斷創新產品，滿足市場不斷變化的金融需求，例如與台電、永豐餘等合作建置供應鏈金融平台，協助供應鏈中的中小企業取得融資，亦積極與國際永續發展的潮流接軌，推動ESG企業永續經營及綠色金融，協助中小企業及早佈局因應氣候變遷風險及轉型風險，與客戶攜手共同向淨零轉型的目標邁進，並舉辦一系列ESG講座強化綠色金融的影響力，主動參與新創總會、國發會等合作夥伴舉辦的各項活動，傳遞綠色授信、永續連結貸款、再生能源發電產業貸款、B型企業與社會創新企業貸款等方案訊息，與中小企業一起成長。在兆豐銀行耕耘努力下，引領資金深耕臺灣，進行產業轉型，提高臺灣產業供應鏈韌性，兆豐銀行也在去年12月間獲頒具金融界奧斯卡之稱的「第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎」中「最佳企業金融獎」、「最佳海外發展獎」及「最佳風險管理獎」，持續朝亞洲最佳區域銀行的目標邁進。

在步入後疫情時代，兆豐銀行除積極配合政府政策，辦理疫後振興貸款，全力協助受疫情影響的產業能夠穩住經營、留住人才外，亦適時提供資金促使產業投入資源，以發展綠色及數位轉型，提高整體競爭力並恢復營運榮景，兆豐銀行將攜手企業建立生態圈一同前進，發揮金融業者形塑永續社會的正向影響力，建構更美好的商業及社會環境。