宋濤與江蘇台商台青座談，昆山台商會長孫德聰建議：台灣選前，大陸要多談統一後的好處。（藍孝威攝）

中共中央台辦主任宋濤22日赴昆山與江蘇台商台青座談。昆山台商會長孫德聰建議，在台灣2024大選之前，大陸應盡量少講「兩岸必然統一」，這樣只會讓民進黨得分，大陸應該多談統一後的好處，讓台灣民眾瞭解兩岸統一對大家只有好處沒有壞處。

這場座談，中共官員由宋濤帶隊，包括中央台辦經濟局長張世宏和秘書局長楊毅。另外還包括江蘇省、蘇州市、昆山市的官員，發言台商有8位代表。

由於台灣明年將舉行總統大選，孫德聰建議國台辦，選前少講「兩岸必然統一」，「兩岸一定統一」這種話，因為這個只會幫民進黨得分，國台辦的宣傳口徑應該改成：兩岸統一後，台灣的民眾你有什麼好處，你得到什麼？你的生活會不會變，你拜媽祖的習慣會不會變？你的財產會不會變？「讓他們瞭解兩岸統一，只有好沒有壞，這樣或許能夠得到一些分數。」

孫德聰表示，台灣靠選票出政權，只要把中間的部分選民牢牢掌握過來的話就夠了，「大陸強硬的聲音是講給台獨聽的，想要改變民進黨這些獨派，我覺得不可能。」

此外，孫德聰認為大陸可掌握兩岸關係的主動權，剛好趁著前總統馬英九月底訪陸，建議國台辦釋出利多，例如恢復陸客赴台自由行、恢復大陸團客赴台、商務考察團恢復等等，「大陸可主動宣布恢復，台灣要不要接球是他的事，就像大陸先宣布恢復16個直航航點，接下來的事交給民進黨政府傷腦筋。而陸客消費能力高，會讓台灣民眾內心很有感。」

此時宋濤接話，「大陸這樣影響台灣同胞心理，會讓他們更傾向支持祖國統一大業，還是反對？」孫德聰表示，「當然是更加支持，因為3年疫情兩岸沒有往來，現在台灣的旅遊觀光業都撐得很辛苦。」

此外，孫德聰指出，蔡英文總統2020勝選，是因為獲益於香港反送中運動。「2024年大選，香港反而是可以是得分之處。讓台灣民眾知道《香港國安法》實施後，香港由亂到治，經濟比以前好太多。以前有人說一國兩制不好，台灣會變得跟香港一樣，現在看到香港的繁榮，會鼓勵很多台灣同胞的信心。」

宋濤在總結時回應，讓兩岸同胞來協商統一，統一以後台灣同胞希望有什麼樣的生活的方式？要得到什麼？只要在一中原則和九二共識的基礎上都可以商量，大陸會充分尊重台灣同胞的意願和需求，讓台灣同胞感受到大陸的誠意。