2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今(22日)就表示，「賴清德的記性很好，如果他當選2024的總統，那民進黨會有一堆人剉咧等」，甚至吳子嘉更斷言「在未來幾年，台灣會什麼都缺」，引發討論。

在22日網路節目《下班瀚你聊》中，對於民進黨的抗中保台，吳子嘉認為，「這就是騙票嘛，所以共產黨在跟民進黨鬥爭上會吃虧，這很簡單，『抗中不保台』是誰幹的事情？就是民進黨幹的事情」，吳子嘉接著說，「從上次裴洛西走了之後，對岸飛機、航空母艦都來了，民進黨去哪了？全部躲起來，這就是民進黨」。

吳子嘉猛轟，「民進黨就是一群抗中保不了台的人，他們罵共產黨只有一個目的，就是騙票，票騙完了就把你甩開了，這一套已經搞了幾十年」，吳子嘉說，「民進黨只有爛招，現在我們缺水、缺電、缺蛋，什麼都缺」。

吳子嘉最後斷言，「賴清德的記性很好，如果他當選2024的總統，那民進黨會有一堆人剉咧等，現在要拍賴清德馬屁的人，多如過江之鯽；而在未來幾年，台灣什麼都缺，然後台灣老百姓的票還會被民進黨騙走，因為『芒果乾』還會繼續賣」。