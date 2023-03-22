52歲「玉女掌門人」蘇慧倫以清新氣質聞名，出道後獲得大票歌迷追捧，出道多年唱紅不少經典歌曲，在影視方面也同樣出色，主演電影《深海》入圍亞太影展最佳女主角，差一票就當選影后，她時常會透過社群平台分享生活，近日她曬出外出工作的照片，讓網友驚呼「奇怪妳為什麼都不會老啊？」

蘇慧倫日前在社群平台發文，透露趁著外出工作被陽光和芬多精沐浴，「曬太陽曬到懶懶的，好想睡，感受春天，找一找內心的平衡，謝謝大自然的力量」，原本只是在形容環境，最後卻大讚美食「還有⋯臭豆腐也有夠臭的好好吃」。照片中蘇慧倫將長髮綁在腦後，穿著相當輕便，捧著臭豆腐就在路邊吃起來，而且已經吃到剩最後一個，可見真的很好吃。

貼文一出，不少粉絲直呼：「老大辛苦了！昨晚看完草蜢演唱會，今天還要外出工作」、「氧氣美女持續散發正能量魅力」、「感覺是實境節目或主持外景，老大有別mic，太好了，又可以看到老大吃吃喝喝」、「太厲害了，不老女神」、「這誰，頸子和下巴的線條好美」、「臭豆腐真的愈臭愈好吃」、「慧倫怎麼拍都很美，水噹噹」、「奇怪妳為什麼都不會老啊？」。

許多粉絲都稱蘇慧倫「老大」，只因她當年走紅時有歌迷逃課追星，蘇慧倫知道後嚴肅告誡對方要好好學習，超強氣勢讓「老大」的稱號越傳越遠。