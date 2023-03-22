卡達首都杜哈，發生一起4層公寓的倒塌事件，已知造成一人死亡，目前救援人員正在廢墟中搜尋倖存者。當地並沒有發生地震，只有這棟公寓倒場。

半島電視(Aljazeera)報導，卡達內政部表示，倒塌的公寓樓位在Bin Durham街區，搜救人員已找到7名倖存者，另外也找到1人死亡。

#Qatar civil defence rescued 7 persons as a four-storied building in Bin Durham area of Central #Doha collapsed while 1 person who was inside the building died.. #قطر pic.twitter.com/V8lMDB2ecu — Ayman Mat News (@AymanMatNews) March 22, 2023

目前當局沒有解釋建築物倒塌的原因，僅說搜救優先。

當地居民告訴位在杜哈的新聞社The Peninsula，「這棟建築的一部分，倒向旁邊的三層樓房上。整個區域都被封鎖了，任何人都不得接近。」

另一位居民說，災害發生在上午 8 點 18 分，這是個打工者所居住的公寓，主要住戶來自巴基斯坦、埃及和菲律賓家庭。

卡達是海灣地區較為開放的國家，鼓勵各國勞工前去打工，據統計，有9成的外來人口。半島電視台也位在卡達，總部就在杜哈。

卡達積極參與國際社會，去年舉辦了FIFA世界杯，比賽期間接待了超過120萬遊客。