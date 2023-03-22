總統蔡英文21日頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩勳章，歐布萊恩指出，美國已通過180億美元對台軍售計畫，這將使台灣成為「豪豬」。社運人士鄭村棋今(22日)在《新聞大白話》節目質疑，蔡英文肯為普發6000元連發4篇臉書文，卻避談美國可能把台灣當砲灰一事。民進黨台北市議員趙怡翔強調，成為豪豬是為了讓對岸吃不下來，不依靠誰來幫。鄭村棋則反嗆，去看看豪豬怎麼被獵捕的？現實上根本沒有自我保護能力！

「今天妳是總統，重要的事不弄，在這種事情花這麼大力氣？」鄭村棋質疑，今天宏都拉斯外交快斷掉了，妳應該要關心。歐布萊恩在那邊大講特講，把我們當豪豬，妳應該要說我很高興，我送他一個勳章，妳的臉書應該講這個？6000元可以講4次，重大的事情不見了，躲掉了！

鄭村棋也點名身邊的趙怡翔表示，今天我們不在現場，你憑什麼幫歐布萊恩解釋說，他前後脈絡加起來不是這個意思？今天台灣的處境有沒有危險？美國有沒有可能把我們當砲灰？這是假的嗎？今天這個危險是客觀存在的事實，你要幫他解釋說不是這樣啦、不是那樣啦，怎麼會是這樣的態度？應該先去弄清楚到底是不是這樣子。今天講火燒厝，綠營就會說你是有心人跟中共唱和，在細節上計較。

趙怡翔解釋，豪豬其實不是很可喜的一個動物，為什麼比喻說豪豬？就是為了要讓對岸吃不下來！因為豪豬都是刺，吃起來會很痛。鄭村棋說：「哪一隻豪豬面對敵人...？最後就是死豬了嘛！那個刺出去...（趙：所以你覺得應該是什麼動物？）豪豬就必死的嘛！面對危險就必死，講豪豬有什麼好得意的？」

趙怡翔強調，豪豬其實就是一個國土防衛的概念，就是說我們把台灣的自我戰力，也不是說依靠美國，或仰賴誰來幫，自我戰力提升到人家吃不下來，「這也是李喜明將軍（陳揮文笑：又來了！），因為我很支持他，很認同他！」鄭村棋直言，你去看看豪豬面對人類，豪豬怎麼被獵捕的？豪豬現實上根本沒有保護能力。趙怡翔重申，他不在意動物本身，豪豬只是一個象徵。主持人陳諺瑩指出，鄭老師絕對懂這個意思，但問題是，這把戰場變成在我們身上啊！

鄭村棋說「我下次拿豪豬的刺給你看！」趙怡翔笑回「動物園就在我的選區，有空可以來走走！」陳揮文說「謝謝～節目變成動物世界了！」

根據網路知識，豪豬的天敵有漁貂、貂熊、郊狼及美洲獅等。