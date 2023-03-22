月子中心對於許多夫妻來說幫助很大，不過也是一筆不小的開銷。一位懷孕近4周的人妻分享，她考慮產後入住半個月的月中，沒想到月收至少10萬元的老公卻面有難色，要求10幾萬的月中費用要AA制，兩人因此大吵一架，老公甚至嫌她從小嬌生慣養，認為以前沒月中、外國人沒坐月子都還是過得好好的，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，老公得知她產後想住月中，先是抱怨「為什麼女生一定要去月子中心啊？外國人也沒有在住月子中心還不是好好的，不然叫我媽幫你做就好了」，但婆家離兩人的住家有一段距離，公婆的飲食、生活習慣跟她也完全不一樣。

原PO提到，她找了月中相關資料、住月中有哪些優點後，老公終於答應，卻又說月中1個月20幾萬不是小錢，「到時費用一人一半」；原PO指出，身體不好的她懷孕期間除了不能工作賺錢外，身材也會受影響，「沒收入跟產後恢復這些犧牲不止20萬了吧，何況我沒有要住滿1個月」，老公卻開始嫌她從小嬌生慣養，婆婆以前的年代沒月中、外國人沒坐月子還不都是好好的。

原PO說明，月收至少10萬的老公平時會買精品、偶爾去醫美，只是覺得月中太貴、沒必要，「說反正住也是我在爽」，另外老公也說他壓力很大，負擔了結婚1年多來的生活費、貸款，原PO只出了房子部分頭期款、部分水電費，婚後至今都沒工作；原PO則認為，重點是老公不體諒她懷孕的辛苦，就算最後月中用她的存款支付也沒關係，加上兩人登記結婚沒辦婚禮省了不少錢，讓原PO相當不能諒解。

對此，許多網友紛紛回應，「外國人不用住月子中心，那他娶個外國人不就好了⋯」、「能墮的話，趕緊墮了，不能的話，生了之後趕緊離婚，這樣的家以後只會越來越辛苦」、「他處處要人體諒，到底要懷孕的是誰啊？整個懷孕過程他沒辦法幫忙出力，現在還不願意幫忙出全部的費用，到底？沒錢也就算了，他買得起奢侈品，付不起月子中心？說什麼妳為啥不能跟別人一樣，那他怎麼沒有跟那些讓老婆住月子中心的老公一樣？」