宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間3月14日，在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長雷納（Eduardo Reina）處理與中國大陸正式建立外交關係的相關事宜，此消息一出讓民眾擔憂我國現在的外交處境。對此，前立委郭正亮今(22日)就表示，中國大陸現在很少用送錢的方式做外交，至於要不要玩「邦交競爭」遊戲，「他沒有辦法清零」，引發討論。

郭正亮日前分析，「台灣在中美洲跟南太平洋，很多邦交國都是美國幫我們看著」，郭正亮當時也提及，「宏都拉斯是美國的頭痛問題，宏都拉斯貧富非常懸殊，很多人都非法移民，宏都拉斯佔很大的比例，因此它極需中國大陸和它發展經貿、基建」，至於宏都拉斯會不會影響到巴拉圭？郭正亮也認為「中國大陸要讓巴拉圭立即得到出口的好處是非常容易的，不會用直接給錢的方式」。

郭正亮22日在中天節目《綠也掀桌》中指出，「中國大陸現在很少用送錢的方式做外交」，至於中國大陸要不要開始玩「邦交競爭」遊戲，郭正亮認為，「中國大陸有一些國家沒辦法處理，加上南太平洋有一些國家跟美國是有服務委託的協定，因此他沒有辦法清零」。