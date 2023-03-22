許多漂亮的女生，私下衛生習慣其實相當糟糕，不少女性室友更是有感。就有一名男網友表示，自己幸運交了個非常漂亮的女友，卻發現女友洗澡時水龍頭都沒關過，某天一起洗澡時，他轉頭一看才明白，女友都沒認真搓身體，只是一直用水淋，搞得背部都是痘痘。

男網友在匿名論壇Zuvio發文「女友洗澡從沒關水過」，他發現女友洗澡時，水一直開著沒關過，某天一起洗澡時，他轉頭一看才發現，女友似乎都沒認真搓身體，就放著水一直沖一直流，當下就疑問「真的有洗乾淨嗎」。

原PO說，女友的身體很香沒錯，但每次幫女友按摩+刮痧時，都可以搓出一堆垢，而且女友的背部長滿了痘痘，實在有點噁心。他表示，女友長得漂亮，氣質也好，同居後才發現對方生活習慣糟糕透頂，浴室沒在打掃，房間更是亂成一團，不解怎麼會這麼邋遢。

網友們紛紛留言：「你不知道女神的房間是禁止進入的嗎，那可是地獄啊」、「如果認為正妹房間都很乾淨的話，那就大錯特錯了」、「很多這種人啊，洗澡洗不乾淨，買一堆保養品，治標不治本又浪費錢」、「一堆人都覺得，只要水一直沖就會很乾淨」、「既然可以一起洗，那下次你就幫她刷背吧」；不少女網友更附和：「這種人超多，我室友就是漂漂亮亮，但房間超髒，都是我在打掃」、「我正妹室友泡麵吃完連湯都不倒，直接丟垃圾桶」、「你沒遇過衛生棉直接丟地板的吧」。