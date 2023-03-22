72歲婆婆不慎將包包遺留在客運上，她心急如焚求警幫忙，只願找回「作仙的阿爸阿母」照片。

太過份了，這意圖使人掉眼淚！臉書粉專「TCPB 局長室」發布1段2分多鐘影片，影片中有位72歲婆婆因搭公車去市場買菜，卻不慎將包包遺留在車上，心急如焚的婆婆趕緊向一旁執勤員警求助，並淚喊「證件、存摺、手機及上萬元的現金，這些都不重要」，員警便依照婆婆提供的3線索比對班次，最後終於尋回包包，婆婆拿到包包後趕緊翻出照片破涕為笑「阿爸阿母攏回來了」。

「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁，發布1段2分多鐘影片，有位72歲婆婆搭公車去菜市場買菜，因太匆忙下車，將「價值連城」包包遺留在車上，著急的婆婆急忙向路執勤中的2名員警求助，婆婆表示「證件、存摺、手機及上萬元的現金，這些都不重要，最重要的是已經『作仙的阿爸、阿母』照片」。

2名員警依照婆婆提供的三個線索「彰化客運、客運編號是四個號碼、在臺中干城站上車」，邊安撫心急的婆婆，也看著公車路線圖「一條一條過濾」，終於島到吻合的公車班次，並趕緊聯絡該客運公司客服與該班客運司機。

後來，心急如焚的婆婆拿到遺失的包包後，趕緊打開包包，翻出照片破涕為笑「阿爸阿母攏回來了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「老婆婆不起眼的包包，是她的全部價值連城」、「這位阿婆平時有在行善，善神都在旁邊護佑著她」、「太感動了」、「感謝有你們」、「這洋蔥太大大顆了」、「好警察還是很多」、「感謝你的溫柔耐心」、「太過份了！意圖使人掉眼淚嘛」、「這要是找不到，婆婆大概至少一個月食不下嚥，夜不成眠，感謝你們」。