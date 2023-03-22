香港天后陳慧琳在2008年嫁給愛情長跑多年的男友劉建浩，婚後遇有2子，也將生活重心放在家庭，偶爾出席一些活動。陳慧琳去（2022）年年底驚傳遇對撞車禍，雖然對外透露只是皮外傷，今（22）日晚間是車禍後首度露面，被發現右邊眉毛有一道疤，但她笑稱不清楚縫了多少針。

陳慧琳去年底發生車禍後，在家休養一段時間，偶爾會在社群分享拍攝花絮，但都是透過照片或影像，直到今晚她才首度公開現身一間品牌新店開幕活動；陳慧琳接受訪問時，被發現右邊眉頭上有一道不大不小的疤痕，在她美麗的臉蛋上特別突兀。

而陳慧琳談到車禍一事，她說自己還沒有完全恢復，需要再休養一段時間；她憶起車禍當下還是心有餘悸，當時從後照鏡看到自己滿臉是血，都快嚇壞了，傷口還很接近眼睛；所幸送醫治療後，醫師雖然說傷口深，但也立刻清理和縫合傷口，被叮囑要好好休養。陳慧琳提到這段時間，搭上出車禍的車子還是會心驚膽顫。

去年12月16日陳慧琳和13歲的兒子搭乘轎車出門，上午11點左右在九龍城區何文田嘉道理道發生車禍，和一輛私家車對撞，車上3人都緊急送到廣華醫院急救，據悉，對撞的駕駛沒有受傷；事後陳慧琳也在臉書發文報平安，稱自己只是皮外傷，休息一下就沒有事。