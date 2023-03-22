墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）週二（21）砲轟美國國務院報告謊稱該國存在人權侵犯問題，並且抨擊了美國幾件事情，其中包含了維基解密創辦人的人權迫害、毒品危機以及北溪天然氣管道的議題。

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte gestern, dass die Vereinigten Staaten nicht über Menschenrechte sprechen sollten, während Julian Assange inhaftiert ist, über Kartellgewalt, während Präsident Joe Biden die Nord Stream-Pipeline pic.twitter.com/H1YcGQqltK… — henning rosenbusch (@rosenbusch_) March 22, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）22報導，在當地時間上午的新聞發布會上，歐布拉多強烈抨擊了美國國務院發布的一份年度人權報告，該報告稱墨西哥存在「重大的人權問題。」

美方報告中聲稱援引了「可靠的報告」，提及墨西哥警方和軍方非法或任意殺人、政府特工把人失蹤和酷刑等犯罪行為。歐布拉多稱該報告的發現是「謊言」，並抨擊美國政府如何拘留維基解密（WikiLeak）澳洲籍創辦人阿桑奇（Julian Assange），以及如和迫害他的人權，同時批評美國未能阻止芬太尼（Fentanyl）毒品危機。

他補充說：「這是不對的，他們在撒謊。這純粹是政治手段。這是他們的本性。他們不想放棄門羅主義（Monroe Doctrine, 即中、南美洲歸美國管、歐洲別插手），以前則是所謂的天命論（Manifest destiny，即美國所做所為老天背書）。

他們不想改變，所以他們相信他們是世界政府，只看到別人眼中的刺，而不是自己眼中的梁木。但這不是值得生氣的理由，這只是他們（一貫）的做法。」

此外，歐布拉多還提到了普利茲獎得主、資深調查記者赫希（Seymour Hersh）的一份報告，報告指責拜登政府炸毀了俄羅斯的北溪天然氣（Nordstream）天然氣管道以破壞其天然氣供應。他嘲弄地說：「如果我們談論暴力行為，那麼美國的一位獲獎記者是如何聲稱美國政府破壞了從俄羅斯和歐洲的天然氣管道呢？」

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）回應了歐布拉多的言論。「我們從未表示過我們是世界政府或類似的法令。」他補充說：「墨西哥警察、軍方和其他政府機構成員涉嫌嚴重貪污和非法任意殺人，這仍然是墨西哥面臨的嚴重挑戰，這就是為什麼它們在我們的報告中被突出的原因。」