賣掉祖傳地就能爽賺17億，換作是你會點頭答應嗎？一名工程師表示，他繼承的5.8甲農地被列為宜蘭高鐵的預定地，近期頻頻有建商來敲門，想要用每坪10萬購地，若全數賣出可賺進超過17億元，這名工程師為此相當煩惱。然而，貼文一出，有一票網友瘋狂勸阻，認為賣了鐵定後悔，未來這片土地的價格有機會漲到10倍以上。

原PO在PTT八卦板發文透露，他目前在竹科當工程師，民國87年時，繼承了祖傳的5.8甲農地，去年交通部拍板宜蘭建設高鐵站，該地被列為預定地，也被投資客炒到每坪10萬元左右。原PO進一步說明，一甲地等於2934坪，5.8甲相當於1萬7017.2坪，若每坪賣10萬元，全數賣出可賺17億172萬元。

原PO表示，自己並不缺錢，只是近期常有建商來按門鈴，想要以每坪10萬元購地，他其實對這片農地有深厚感情，「實在不願祖先留下的土地被拿來亂搞」，也厭惡炒地皮的投資客，不過，究竟賣地與否，原PO一直拿不定主意，只好上網發文請益，「各位會建議賣地變現，還是當個乖乖當社畜？」

貼文一出，有不少網友留言狂勸，「擺到徵收啊，沒缺錢幹嘛急著賣」、「10萬太低你會後悔」、「我外婆家左營跟你經驗相似，除非超缺錢，不然放著當穩漲股票，會越看越高，至少10倍起跳」、「建商出10萬，代表利潤有3到5倍」。另外，也有人建議分批售出，可以先賣離高鐵較遠的區域，保留精華地區先暫時觀望一下。