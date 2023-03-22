民進黨22日召開中執會，由代理主席柯建銘總召主持，會中通過審查2024年第16任總統提名初選登記參選人賴清德資格，並同意同額競選停辦民意調查作業，中執會將在4月12日將提名賴清德，代表民進黨參選2024總統。同時副手熱門人選也掀起關注，而近日就有一份民調表示，有高達29.0％的民眾認為是「蕭美琴」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》22日起，對於「賴清德將投入2024總統選戰，你看好誰擔任他的副手？」進行了網路民調，截至22日晚間23時，已有2300人參與投票，有6.8％的民眾認為是「陳建仁」、有13.3％的民眾認為是「鄭文燦」、有10.5％的民眾認為是「鄭麗君」、有29.0％的民眾認為是「蕭美琴」，另有9.2的民眾認為是「其他」，以及31.2％的民眾「不知道／沒意見」。

該份民調更調查了「賴清德接掌民進黨黨主席後，你對他的表現滿意嗎？」，結果顯示，有23.0％的民眾認為「非常滿意」、有22.3％的民眾認為「還算滿意」、有9.7％的民眾認為「不太滿意」、有30.3％的民眾認為「完全不滿意」，另有14.7％的民眾則是「不知道／沒意見」。