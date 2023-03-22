藝人艾成去年8月中離世，享年40歲，留下遺孀王瞳，令演藝圈跟親友相當不捨，沒想到事隔7個月，近日艾成姊姊在臉書發文證實，就連艾成親弟艾翔也英年早逝，死因為心肌梗塞，震驚外界，尤其艾成恩師黃國倫跟老婆寇乃馨更是悲痛欲絕，雙雙發文哀悼，字句血淚令人鼻酸落淚。

艾翔去年8月特意飛來台灣參加艾成的告別式，與艾成極為相似的長相，引起網友驚呼聲連連，今年3月則剛跟家人錄完胡瓜主持的《最強綜藝秀》節目，艾翔20日死亡當天，王瞳還在臉書轉發錄製節目的新聞，寫下：「艾翔真的太可愛」，未料過了2天竟傳出猝死消息，讓王瞳發文慟喊：「再次感受到撕心裂肺的傷痛，我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚。」

而身為艾成恩師的黃國倫也相當難過，今(22)日晚間在臉書以22字道盡真實心聲：「慟！！！震驚無語不捨！超級心疼艾成爸媽及家人」。此外，黃國倫老婆也發文哀悼：「主啊！主啊！為什麼？！為什麼？！我們太震驚！！我們好難過⋯只能不斷迫切禱告⋯我們想辦法⋯看近期能否飛一趟古晉陪伴家人們我們目前只能禱告再禱告，求主親自安慰家人的心」

據了解，艾翔生前身體並無異狀，僅血壓偏高，怎料當天下午3點多到車廠取維修的車，身體突然很喘、還會咳嗽，坐下休息後，只喝了兩口水，走兩步便倒地不起，跟艾成一樣40歲便早早離開人間。如今艾家除了走掉的大哥君豪、二哥艾成以及艾翔，只剩下小弟艾衛跟兩名姊姊艾妮跟艾蕓，陪伴年事已高的艾爸艾媽。