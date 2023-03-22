前總統馬英九27日將赴陸參訪祭拜，並率30位青年學子與對岸學生交流，但卻遭綠營側翼不斷攻擊，貼上自我矮化標籤。國民黨立委賴士葆22日在《新聞大白話》節目強調，總統蔡英文當陸委會主委時曾說「台灣的未來，選項只有一個，叫『一個中國』！」質疑又是綠能你不能搞雙標。

賴士葆提到，幾乎同一時間，蔡英文要去所謂的「固邦之旅」，路過美國，要訪問這些中南美洲的國家，他今天在立法院就問了一句話：宏都拉斯快要斷交了，妳要去瓜地馬拉，就在附近不太遠的地方，妳怎麼不去顧一下？「賴清德去年去宏都拉斯，就代表賴清德不靈光！」現在快要斷交了，而且蔡英文沒有去，就是告訴我們要斷交了，幾乎確定了。

「再來要講馬先生，我們就看過去有多少重要人士去過中國大陸？」賴士葆指出，陳水扁、謝長廷、陳菊、賴清德等等，一籮筐。請問大陸怎麼稱呼他們？陳菊去有講陳市長嗎？還不是講陳女士？蔡英文是最早去的，那是國民黨執政的時候，代表台灣跟大陸談WTO的問題，那時候人家怎麼稱呼她？翻一翻歷史。2000年政黨輪替的時候，蔡英文是陸委會主委，她居然說「台灣的未來，選項只有一個，叫『一個中國』！」

賴士葆強調，你就發現，民進黨他們講都可以，現在國民黨都不可以？馬英九的尋根之旅也好，祭拜祖先也好，還有一個很重要的，帶了年輕人要跟大陸的年輕人做交流，這不是很好嗎？賴清德說和平保台，怎麼和平？多交流嘛！

賴士葆直言，可以試想那個光景，如果今天大陸觀光客充斥著台灣每一個角落，大陸會打台灣嗎？這些都是很清楚的！