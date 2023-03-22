「美國是認真的嗎？」針對白宮國安會官員近期受訪時語出驚人，中國外交部部長助理、發言人華春瑩反唇相譏。22日她在推特轉發一段美媒節目視訊有感而發：「美國說對俄烏衝突『呼籲停火』將是『不可接受的』，這是認真的嗎？顯然，美國（才）是最不願看到烏克蘭停火的那個。」

做出這番表態的是白宮國家安全會議戰略溝通協調官、發言人柯比。稍早美東時間3月19日，柯比接受福斯新聞頻道採訪時，指中俄兩國合作試圖改寫二戰後國際秩序，還提到了近期舉行的中俄元首會晤。

柯比稱：「盡管之前就說過了，但我們今天還要再說一遍，如果這次會晤發表了某種（俄烏衝突）停火的呼籲，那將是不可接受的，因為那意味著承認迄今為止俄羅斯（對烏克蘭）的征服……這將讓俄有時間訓練新兵、適時發起新的攻勢。」

其實數天前，柯比就發表過類似言論。據俄羅斯衛星通訊社17日報導，柯比當天對記者表示，烏克蘭現在停火，將意味著俄羅斯獲得的領土得到鞏固，並違反《聯合國憲章》。

就在美方煽風點火之時，以中國和巴西為代表的一些國家表態願當「調停者」，通過勸和促談積極推動俄烏衝突的結束。2月24日中方發表了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，獲得國際社會高度關注。

3月26日至31日，巴西總統魯拉即將對中國國是訪問，他在訪華前夕接受巴西TV 247電視台專訪時透露，此訪一大重要事務就是將同中方討論俄烏衝突局勢以及推動和平談判等問題。強調必須找到一個像中國一樣的「勸和者」，而反觀美國，從不講求和平，直到現在仍夥同歐洲一起「武裝烏克蘭」。