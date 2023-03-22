日產營運長古普塔（Ashwani Gupta）表示，日產多年來一直認為印度準備迎接成長，現在印度市場正在成長。

印度去年客車銷售大增24％，如今已與日本並駕齊驅，同列以銷量計的全球第3大汽車市場，僅次於大陸和美國。理特管理顧問公司（Arthur D. Little）預測，2030年前印度客車年銷量上看750萬輛，約是去年380萬輛的兩倍。

風神鈴木（Maruti Suzuki）生產的低價、小型車一直主宰印度車市，過去20年占據將近半數客車年銷量。

如今情況已逐漸轉變。理特分析師普拉薩德（Akshay Prasad）指出，印度的所得上升，新一代中產階級逐漸崛起，開始購買較大型的休旅車和跨界休旅車，並且對電動車展現更高的興緻。

根據印度信評機構Crisil資料顯示，休旅車占上一財年（去年3月止）整體客車銷量的逾40％，反觀5年前比率仍不到三分之一。另據印度政府數據顯示，去年電動客車出貨量約是前一年的3倍。

有鑑於此，汽車廠相繼擴大對印度市場的規畫。日產與雷諾2月宣布在印度投資6億美元，打算生產六款新車，其中包括兩款電動車。

現代汽車3月表示，將收購通用汽車（GM）的印度廠房。現代在2021年宣布斥資逾5億美元，擬在2028年前在印度引進六款電動車。

福斯去年8月宣布與印度汽車製造商馬亨達（Mahindra & Mahindra）合作，為後者的五款電動休旅車供應零件。

本土的塔塔汽車（Tata Motors）則著手調整生產線，以滿足消費者對電動車的需求，並在今年稍早的印度汽車展展示兩款電動休旅車。