財報顯示，GameStop第四季營收年減1％至22.3億美元，高於市場預期的21.8億美元。上季淨利為4,820萬美元或每股盈餘16美分，遠優於前一年同期的虧損1.475億美元或每股虧損49美分。
GameStop表示，上季財報表現亮眼，原因除了刪減成本與精簡人力策略奏效外，也凸顯他們優化庫存與提升顧客體驗的努力獲得回報。該公司將持續節省成本以提升獲利，具體措施包括退出歐洲部分市場。
美國電玩零售商GameStop2022財年第四季（截至1月28日止）實現兩年來首度獲利，原因在於年終購物季銷售拉抬，加上公司撤換高層後致力於削減成本，令其度過業績下滑、庫存過高與現金流壓力難關。
財報顯示，GameStop第四季營收年減1％至22.3億美元，高於市場預期的21.8億美元。上季淨利為4,820萬美元或每股盈餘16美分，遠優於前一年同期的虧損1.475億美元或每股虧損49美分。
GameStop表示，上季財報表現亮眼，原因除了刪減成本與精簡人力策略奏效外，也凸顯他們優化庫存與提升顧客體驗的努力獲得回報。該公司將持續節省成本以提升獲利，具體措施包括退出歐洲部分市場。
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