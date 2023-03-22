財報顯示，GameStop第四季營收年減1％至22.3億美元，高於市場預期的21.8億美元。上季淨利為4,820萬美元或每股盈餘16美分，遠優於前一年同期的虧損1.475億美元或每股虧損49美分。

GameStop表示，上季財報表現亮眼，原因除了刪減成本與精簡人力策略奏效外，也凸顯他們優化庫存與提升顧客體驗的努力獲得回報。該公司將持續節省成本以提升獲利，具體措施包括退出歐洲部分市場。