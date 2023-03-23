U2合唱團主唱波諾（右二）驚曝所有團員都曾有離團的想法。（環球音樂提供）

有地表最強搖滾樂團之稱的愛爾蘭搖滾天團「U2合唱團」，近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（Songs of Surrender），一次將歷年40首經典歌曲高規格重新製作，引領樂迷一同回首他們精彩的音樂旅途；除了音樂作品外，他們也同步於Disney＋推出音樂特輯《與U2面對面： Bono ＆ The Edge 回歸都柏林 大衛賴特曼採訪製作》（Bono ＆ The Edge： A Sort of Homecoming with Dave Letterman），主唱波諾在當中驚曝所有團員都曾有離團的想法。

U2合唱團生涯獲獎無數，專輯全球總銷售逼近2億張，4位成員波諾（Bono）、艾吉（The Edge） 、賴瑞（Larry）、亞當（Adam）合作無間，一同攜手走過逾40年的音樂生涯；然而在這次音樂特輯的訪問中，波諾透露他與所有成員，都曾有過想要離開樂團的念頭，「如果你是一個搖滾樂團的成員，你肯定不會想要跟和你抱有相反價值觀的人出現在同一張照片裡，但我卻這麼做了！我把我們樂團所創造的一切，當作用於各種領域利益交換的籌碼；總體上來說他們是支持我的，但我知道這挑戰了他們的耐心。」波諾也透露自己想要繼續待在樂團裡的原因：「我渴望持續創作、追尋那些我們尚未創作出來的夢想歌曲！友誼是造就 U2 合唱團的根本，但很容易在合作的過程中失去它，所以我們必須好好經營。」

新專輯《臣服之路》由4位成員從過往的作品中各自精選出自己最愛的10首歌，將總共40首歌進行拆解、改變編曲、音調、和弦與節奏，甚至寫入全新歌詞，策畫並製作這張另類精選輯的艾吉表示：「我們從一系列的Demo中開起這次專輯的選歌過程，我嘗試讓歌曲去蕪存菁，看看僅留下必要元素後，作品會怎麼呈現？而我們的歌曲當時主要都是為了現場演出而創作，所以另一個目的，也是希望藉此能找到之前沒有的親密聽感。」《臣服之路》已在全台數位平台、實體通路發行。