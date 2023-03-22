以聯嘉去年全年營收38.25億元，法人看好，今年可望衝高挑戰50億元歷史新高。

黃昉鈺表示，今年共將有31輛新車訂單出貨，創公司歷年新車專案出貨新高，而在去年取得共13輛新車專案後，今年光是前二月就再拿11個新專案，顯示新單承接狀況相當好，以每個專案承接至出貨約2～3年，也代表公司後續營運動能成長無虞。

聯嘉美國密西根廠去年底開始投產，規劃共七條生產線，黃昉鈺表示，目前三條生產線投產後，今年上半年稼動率約在35％，但下半年預計就可增至60～70％，最快下半年就可單月獲利。

除美國廠稼動率快速提升，黃昉鈺指出，在台灣廠部分，共11條生產線，上半年稼動率約可達到60％，估至下半年就可增至95％以上；東莞廠八條生產線部分，目前稼動率更已達近80％，下半年將衝高至100％。

除全年有較高於往年的新車專案出貨量陸續投產，黃昉鈺表示，其他如LED display行銷也將自第二季啟動，估自今年下半年年起可增加營收與獲利貢獻，整體而言，今年業績將呈現逐季增長態勢，也就是說第一季將是全年谷底，下半年營收將再優於上半年，上、下半年營收占比約為4：6。

黃昉鈺指出，隨著電子零組件短缺問題緩解後，客戶已經逐步建立健康庫存水位，這也是今年營收重會正常出貨軌道一大關鍵。獲利部分，受到運價已自去年第四季開始明顯下滑，今年也會明顯反應在毛利率上，若再加上新台幣走勢不若前兩年強勢，也都對獲利有所幫助。

此外，黃昉鈺說明，今年以來部分客戶接受產品反映成本調漲售價，也都有助於聯嘉今年獲利成長，因此今年對於公司營收獲利成長同步看好。