駕駛行經松山機場周邊道路，遠遠看見旅客走斑馬線闖紅燈，他趕緊減速禮讓卻遭賞白眼。

「歸國華僑」紅燈看不懂？有駕駛行經松山機場周邊道路時，遠遠就看見有多名疑似旅客，推著行李走在斑馬線上闖紅燈，駕駛趕緊減速禮讓對方先過，竟然還被其中一位「賞白眼」，待旅客全過後，要在起步時號誌卻變成紅燈，駕駛只好原地等綠燈亮起；對此原PO不禁感嘆「現在行人路權比較大？還是交通號誌綠燈比較大？」。

一名網友匿名在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」發文，並上傳1段15秒影片，影片拍攝地點位於松山機場周邊道路，有名駕駛行經該路段時，遠遠就看見多位推著行李的旅客，竟直接走在斑馬線上闖紅燈，看傻眼的駕駛也趕緊減速，禮讓這些旅客先過，但正當駕駛讓完要起步離開時，號誌又轉成紅燈，只好停在原地等待綠燈的亮起。

對此，原PO也不禁感嘆在貼文寫下「現在行人路權比較大？還是交通號誌綠燈比較大？當交通行進路線是綠燈，行人也可以大搖大擺慢慢地走過斑馬線？過完之後，不忘回頭給你幾個白眼，不知道是不是剛從國外回來看不懂交通號誌？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「區隔行人時相和汽機車時相很重要，很簡單的道理，但是台灣沒幾個地方願意做」、「國外已經進步到交通工程以行人為第一考量了，待行人通過才會變燈，但我們卻還在整天橫衝直撞、嫌行人動作慢的」、「沒辦法，台灣「斑馬線」管你是什麼燈，就是無敵星星，你怎麼撞都是輸」、「行人路權比號誌大，行人還是可以通過只是有肇責，但是肇責依然是車輛較大」。